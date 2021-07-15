المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة ترويج الهيروين في طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات لشقيقين لإتجارها في المخدرات بمدينة طوخ، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل ماهر وناجى نصر هلال وحضور ممثل النيابة مصطفي عبدالمنعم، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت معلومات سرية وردت لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام شقيقان بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بقرية كفر منصور دائرة المركز.

تم عرض المعلومات على مكتب مكافحة المخدرات بمديرية امن القليوبية وبعد استصدار اذن من النيابة العامة قامت حملة مكبرة استهدفت المتهمين وتم ضبطهما وهما «م ع س» 26 سنة و«ط ع س» 30 سنة وبحوزتهما كمية من الهيروين وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.