تفاصيل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. وماذا قال الطلاب؟

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«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:36 مساءً
واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفروع ثقافة الأقصر
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
زراعة 1500 شجرة مثمرة بمدينة سيدي غازي
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
ترميم صالة الأعمدة الكبرى لمعبد الكرنك تمهيدا لتنظيم احتفالية ضخمة لافتتاح مشروع تطوير طريق الكباش
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية التشيك تطورات القضية الفلسطينية
-
الأحد 01 أغسطس 2021 10:35 مساءً
الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:27 مساءً
أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه
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الأحد 01 أغسطس 2021 10:27 مساءً
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الخميس 15 يوليو 2021 02:31 مساءً
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