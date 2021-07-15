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تدهور الوضع الأمني في درعا يبدد آمال فتح المعابر مع الأردن
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:38 مساءً
تألق ايمن حفني وعبد الشافي واشادة من كارتيرون بالثنائي
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
تعرف علي سبب تهنئة الزمالك لوزير الرياضة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
وزير الرياضة يشكر المعلق الجزائري : أتمنى أسمع تعليقك فى نهائى اليد بالأولمبياد .. فيديو
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
فلة الجزائرية تطرح «تجيك التهايم» من كلمات الأمير عبدالله بن سعد آل سعود
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
مدير مستشفى أطفال مطروح: نستقبل 1200 حالة يوميا ونوفر لهم الرعاية الكاملة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
منسق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية: نهدف لتنشئة جيل صحيح عقليا وبدنيا
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
ندوة بمستشفى أطفال مطروح: استعمال المطهرات بتركيز عالي يسبب الحساسية والفشل الكلوى
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:30 مساءً
الجيش الإسرائيلي: إحباط تسلل 4 فلسطينيين من غزة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:24 مساءً
"الصناعة" تستقبل طلبات تأهيل المنشآت لتقديم خدمات ترميز المنتجات الوطنية
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 10:22 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
مروحية عسكرية أمريكية تهبط اضطراريا بشارع مزدحم في بوخارست
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 15 يوليو 2021 02:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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