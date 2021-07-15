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صور الفتيات من الخلف.. بعد قليل محاكمة المتحرش بأحد مولات النزهة

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صور الفتيات من الخلف.. بعد قليل محاكمة المتحرش بأحد مولات النزهة صور الفتيات من الخلف.. بعد قليل محاكمة المتحرش بأحد مولات النزهة

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تنظر محكمة جنح النزهة ،اليوم الخميس ،أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بالفتيات داخل إحدى مولات النزهة وتصويرها خلسة.
كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنح بعد ان وجهت له تهمه التحرش بالفتيات اضافة إلى تصويرهم من ظهرهن خلسة دون علمهم.

البداية كانت استغاثة إحدى السيدات داخل المول عندما اكتشفت ان المتهم يقوم بتصويرها من الخلف أثناء التسوق بصحبة زوجها ،وتم القبض عليه من خلال أمن المول، وتحرير المجنى عليها محضرا ضده.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اعتياد المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور متنوعة للسيدات أثناء تواجدهن في ملاهى داخل المول.

المصرى اليوم

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