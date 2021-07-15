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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت عن ضبط 1451 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 3,3 طن لانشون معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية كما ضبطت الحملات 1,27 طن مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الحملات من ضبط 1,42 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القليوبية.

وضبطت الحملة 5 طن ملح طعام معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية متحجر ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وفي سوهاج تمكنت الحملات من ضبط 2,8 طن أرز تموينى معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية وبه شوائب وأتربة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة وفي القليوبية ألقى القبض على صاحبة مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية لاستيلائها على 54٫677 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات الدقيق البلدي استخراج 82 % وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء وقد أسفرت عن ضبط 37 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 3923 عبوة سجائر تم اتخاذ الإجراءات القانونية.