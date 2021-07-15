«جبالي» يستقبل وفدًا شبابيًا من قبرص واليونان في إطار مبادرة «إحياء الجذور»

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، ‏اليوم الخميس، وفداً شبابياً من مصر وقبرص واليونان في إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، وذلك بحضور السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفيري قبرص واليونان بالقاهرة.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوفد الشبابي، قائلا إن مصر وقبرص اليونان يمتلكون إرثاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً يشهد عليه التناغم الإيجابي بين شعوبنا عبر التاريخ، واضاف أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور يمثل دلالة مهمة على دور الشباب في تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة .

وتابع «جبالى»: «الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات التي تواجهنا»، داعياً الشباب إلى إثراء رؤاهم المُشتركة حيال مختلف القضايا التي تواجه البلدان الثلاثة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبها، وجهت السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عميق شكرها، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكافة أعضاء المجلس، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة في مختلف ملفات عمل الوزارة، مؤكدة على حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» بهدف الاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب في العمل السياسي، مضيفة أن تلك النسخة من المبادرة تُعد فرصة لخلق حوار مستدام بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء البلدان الثلاثة حيال التحديات المشتركة.

عقب اللقاء، تم اصطحاب السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد الشبابي المصري القبرصي اليوناني في جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقدوا خلالها مُتحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.