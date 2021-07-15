«عزمي»: رئيس حزب «الحركة الوطنيه» يقتل طموحات الشباب بالحزب

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قال عضو مجلس الشيوخ محمد عزمي، وعضو حزب الحركة الوطنية إنه ملتزم بالنقد الموضوعي لسياسات الحزب، ذاكرا أن التهم الموجهة إليه باطلة وغير حقيقية وليس عليها أي دليل يؤيدها، وهدفها الأساسي نقل رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية إلى نجل رئيس الحزب.

وأضاف في بيان له اليوم: «لن نتنازل عن حقنا في الحديث وتوضيح الحقائق للجميع بالمستندات، وسنستكمل إجراءاتنا أمام القضاء المصري الشامخ، ولن نيأس».

وقال عزمي انه رئيس الحزب يقوم بذبح الشباب واجهاض حقوقهم وطموحهم دون تحقيق أو دليل كما فعل، قائلا: لكننا لن نتنازل عن حقنا في الحديث وتوضيح الحقائق للجميع لكشف مخططكم وبالمستندات وأكررها بالمستندات والتي أجريتم بصحتها ولكن تكذبون في ضالتكم وهدفكم، ولم ولن تتمكنوا من الرد عليها لأنها ببساطة الحقيقة المجردة.