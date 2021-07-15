طلاب الشعبة الأدبية في الوادي الجديد: «امتحان الجغرافيا صعب»

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اكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد على صعوبة امتحان مادة الجغرافيا ،اليوم، واحتواء الامتحان على عدد من الأسئلة الصعبة والخرائط المتعددة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الجغرافيا بلغت 99.88% بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال، طلاب الشعبة الأدبية ب 10 لجان امتحانات على مستوي مراكز المحافظة لآداء إمتحان مادة الجغرافيا وسط إجراءات إحترازية مشددة.

مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالادارات التعليمية بالمراكز علاوة على التشديد نحو الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإنضباط سير منظومة العمل على الوجه الأمثل.