«اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم».. رحلة تردد حلا شيحة بين الفن والحجاب

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ما بين عودة للعمل الفني بعد اعتزال 11 عاما، ثم تراجع وإعلان للتوبة عن أحدث أفلامها المعروضة في السينما، أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بين متابعها، فالبعض هنأها بإعلان توبتها وتنصلها من فيلم «مش أنا» الذي شاركها بطولته تامر حسني ويعرض حاليا.

وآخرون طالبوها بالثبات على موقف ومبدأ واضح بين الالتزام وارتداء الحجاب والابتعاد عن الحياة الفنية أوبين خلعه والعمل الفني وعدم الهجوم على زملئها ممن اتهمتهم بالانصياع وراء الفتن والشهرة بحسب ما أعلنته في رسالتها الأخيرة عن فيلمها صباح اليوم.

لتتعرض الفنانة لهجوم قاس من متابعيها إذ طالبها البعض باللجوء إلى طبيب نفسي لعدم التذبذب والتراجع المتكرر في مواقفها وحجابها الذي بدأ قبل نحو 14 عاما بزواجها من البريطاني ستيف مارك، إذ أنجبت 4 أطفال واستقرت في لندن وارتدت النقاب، ثم انفصلت عنه لتعلن عودتها للعمل الفني ويرحب الجميع في الوسط الفني بتلك العودة، ثم تعود لتتراجع عن ماقدمته من أعمال فنية بعد زيجتها من الداعية معز مسعود قبل 5 أشهر، وبين العودة والتراجع الكثير من التصريحات رآها المتابعون، تارة تبرر الحجاب وتدافع عن ارتدائه وأخرى تبتعد عنه وتعتبره «شأن خاص»، لايجب الخوض فيه لدى محاوري البرامج التي استضافتها.

في عام 2018، حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة مع إسعاد يونس، في أول لقاء تليفزيوني لها عقب قرار خلع الحجاب في برنامج «صاحبة السعادة»، وتحدثت حلا عن العديد من أمور حياتها الشخصية والفنية، منها أنها أم ل4 أبناء، هم:«هنا وخديجة وأحمد وعائشة، وتقوم بكل الشؤون المنزلية لأسرتها المقيمة في كندا.

وشددت على انها ليست في حاجة إلى أن تشرح للناس أسباب خلعها الحجاب،وعلقت إنها توقعت جزء من رد الفعل، مضيفة: «أنا اتخضيت لأن الكلام كان قاسي، وفي النهاية الناس بتتكلم بدون فهم«.

وتابعت: «لما كنت محجبة كنت سعيدة مرتاحة ،وكنت محتاجة أقرب من ربنا، ولما خلعته ما طلبتش من الناس تخلع الحجاب زيي، كل واحد يعمل اللي يريحه«.

وأشارت إلى أنها تعشق مايكل جاكسون وتحب الموسيقي الخاصة به وكانت تضع صوره في غرفتها في منزل والدها.

ولفتت إلى أن ميولها كانت فنية منذ الصغر، وكانت تحب الإخراج جدا.

وفي لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت «الدين مش بس شكل..الدين جوهر..ارتدي ماتحبه».

وفي العام نفسه ظهرت حلا في لقاء تليفزيوني مع شيرين عرفة ولمان، عبر قناة CutheCrap على موقع يوتيوب، أكدت خلالها إن الحجاب ليس الأساس في الدين، بدليل أنه لم يذكر في أول آية في القرآن، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور بحسب قولها .

وأضافت: «ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس».

وعن فكرة ارتداء الحجاب لأول مرة، أوضحت: «البني آدم حاجتين (روح وجسد)، كنت حاسة بكل حاجة من بره وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن».

وتابعت: «ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم».

واستطردت: «نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه».

وتابعت متحدثة عن خلعها للنقاب: «الناس اللي بتنتقدني عشان خلعت النقاب والحجاب مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين».

وأضافت: «محدش يقدر يحكم على أي حد وعلى درجة قربه من الله، ده ربنا نفسه مش بيعمل كده، يعني من رحمة ربنا علينا إننا مش شايفينه عشان لو كنا شايفينه كنا هنخلينا ماشيين خايفين طول الوقت، ربنا رقيب علينا طول الوقت بس إحنا مش شايفينه ودي رحمة منه«.

وعادت حلا شيحة لتقدم عدة أعمال فنية خلال عامين من رجوعها منها مسلسل «زلزال» أمام محمد رمضان ومسلسل «خيانة عهد» أمام يسرا ثم أعلنت مشاركتها في فيلم تامر حسني «مش أنا»، كما تواجدت في المهرجانات السينمائية بفساتين مكشوفة ومثيرة للجدل، منها في مهرجان الجونة السينمائي، إذ تحدثت ايضا عن إجراءها لعمليات تجميل أفسدت وجهها وتراجعها عنها وأبدت ندمها لأنها شوهت وجهها.

وخلال ذلك أعلنت «حلا» انفصالها رسميا عن زوجها الكندي ستيف مارك في أكتوبر 2020 بعد اعتزال الفن وزواج دام لـ11 عاما سافرت خلالها وعاشت خارج مصر..وصدر الطلاق من الشهر العقاري بالإسكندرية بمنقطة المنشية.

بعدها بأسابيع بدأت سلسلة تغريدات متبادلة بين «حلا» والداعية معز مسعود تنذر بارتباط قريب إذ علق عبر حسابه الرسمي على انستجرام: «طريقنا واحد» لترد عليه بوضع إيموشن قلب أحمر ..مازاد تأكيد الشائعات حول ارتباطهما إلى أن أعلنا عقد قرانهما في فبراير الماضي بمباركة اسرتها وعادت حلا لتضع غطاء للرأس ثم أعلنت أن فيلم «مش انا» لايمثلها وغابت عن حضور العرض الخاص له.

تزامن مع ذلك حذف «حلا» قبل أسابيع متابعتها لعدد من أصدقائها الفنانين على «إنستجرام»، حيث حذفت مؤخرا بطل فيلمها الجديد «مش أنا» الفنان تامر حسني،كما حذفت متابعة محمد رمضان الذي شاركته بطولة مسلسله«زلزال» في رمضان 2019..وهو العام الذي شهد انتعاشة فنية لها وعودتها للعمل الفني بعد خلعها الحجاب وكسرها الاعتزال عام 2018.

وقالت حلا شيحة على صفحتها عن فيلم «مش أنا» أعقبت العرض الخاص للفيلم الذي غابت عنه: «مش أنا»، ونشرت صورة لها مع غطاء للرأس لتثير الجدل مجددا بين متابعيها، ويرحب آخرون بعودتها إلى طريق الهداية بحسب وصفهم، إذ نشرت صورا تجمعها بأطفالها وزوجها الداعية معز مسعود عبر «إنستجرام» قائلة: «بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وأتمنى التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة».

كانت الفنانة حلا شيحة قد هاجمت انتشار كليب يجمعها بالفنان تامر حسني يحمل اسم «بحبك» ويجمع لقطات لها معه من فيلم «مش أنا» لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها.

وتابعت حلا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه ..واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي.

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا«.

وتابعت :«أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وأضافت حلا عبر انستجرام: «انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وواصلت حلا شيحة كلماتها «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط ونصلح.

واختتمت :«{إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

حلا شيحة - صورة أرشيفية

حلا شيحة - صورة أرشيفية

حلا شيحة - صورة أرشيفية

حلا شيحة - صورة أرشيفية

عقد قران الفنانة حلا شيحة والداعية والباحث معز مسعود في أجواء عائلية - صورة أرشيفية

عقد قران الفنانة حلا شيحة والداعية والباحث معز مسعود في أجواء عائلية - صورة أرشيفية

نشر الفنان محمد رمضان صورة مع الفنانة حلا شيحة من مسلسل «زلزال» وعلق «يا ترى الأيام مخبية إيه» - صورة أرشيفية

نشرت الفنانة حلا شيحة سيلفي جديد مع أولادها - صورة أرشيفية

الفنانة حلا شيحة بالحجاب - صورة أرشيفية

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A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)