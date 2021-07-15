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«السياحة والآثار»: تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

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«السياحة والآثار»: تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار «السياحة والآثار»: تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

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وقع مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١٥ العقود الوظيفية الجديدة على الباب الأول أجور لعدد ٢٤١ من السادة المتعاقدين نقلاً من الباب السادس ممن تضمنتهم موافقتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية الصادرة نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

وأوضح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه بذلك يكون المجلس قد انتهى تماماً من ملف تعديل الشكل التعاقدي للمتعاقدين على الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار والبالغ عددهم ٤١٨٥ متعاقد.

وفي سياق متصل، تم تسليم مشروع تعيين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول أجور بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ والبالغ عددهم ٢٩٠١ إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم على درجات مالية دائمة، وفي انتظار موافقة الجهاز حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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