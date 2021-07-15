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هدوء وانضباط لجان الأدبي في امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنيا

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هدوء وانضباط لجان الأدبي في امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنيا هدوء وانضباط لجان الأدبي في امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنيا

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شهدت أعمال لجان الشهادة الثانوية بمنطقة المنيا الأزهرية صباح اليوم الخميس، هدوء وانضباط اللجان في الأسبوع الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك دون أن ترصد غرفة عمليات المنطقة الرئيسية أي تجاوزات أو ما يعكر صفو اللجان بمختلف الإدارات.

وأدى طلاب القسم الأدبي والشعبة الإسلامية إمتحانهم اليوم بمادة «التفسير».

وفي اليوم الختامي لأعمال لجان الشهادة الثانوية بالأسبوع الرابع أجرى الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، زيارة ميدانية فاجأ خلالها لجان الأدبي والشعبة الإسلامية «بنين، فتيات» التابعة لإدارة المنيا التعليمية.

خلال الزيارة اطمأن رئيس المنطقة على حُسن سير العملية الامتحانية ومدى انتظام أعمال اللجان على الوجه الأمثل، حيث أكد بهدوء وتنظيم اللجان وانضباطها بالشكل المآمول والمُرضي للجميع دون معوقات أو صعوبة بأسئلة الامتحانات.

كما شهدت الجولة مناقشته الطلاب فيما وجه لهم من أسئلة للاطمئنان على مطابقة البوكليت لمعايير الورقة الامتحانية ومراعاته التدرج النسبي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقد أبدى الطلاب أنفسهم ارتياحهم العام تجاه الأسئلة مؤكدين في الوقت ذاته بوضوح الأسئلة ومطابقتها لمعايير جودة التعليم والمعايير التربوية ومجيئها في متناول الطالب المتوسط.

وبختام جولته شدد على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة حرصاً على سلامة المنظومة التعليمية من عدوى كورونا المستجد.

وحول الامتحانات أكد الأستاذعلي حسن، مدير الامتحانات بأن امتحانات اليوم بمادة «التفسير» تسير سيراً هادئاً وحسناً ولا توجد أي اختراقات لأعمال اللجان أو مايعكر صفوها، وذلك وفق تقارير المتابعة الميدانية الواردة لغرفة عمليات المنطقة من مختلف اللجان ومن المقرر أن يواصل طلاب القسمين العلمي والأدبي الامتحانات حتى مطلع أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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