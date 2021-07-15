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كشوف وعلاج مجاني لـ 1406 مواطنين من أهالي «الهمة» بالمنيا

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كشوف وعلاج مجاني لـ 1406 مواطنين من أهالي «الهمة» بالمنيا كشوف وعلاج مجاني لـ 1406 مواطنين من أهالي «الهمة» بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومى 12 و13 من يوليو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1406 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 200 حالة جراحة، و395 حالة أطفال، و180 باطنة، و70 قلب، و126 نساء، و78 تنظيم أسرة، و78 أسنان، و185 جلدية، و94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 79 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و8 حالة رسم قلب، وحالة أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 60 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 68 متردد، تم استخدام 11 عيادة متنقلة.

المصرى اليوم

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