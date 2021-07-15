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«كيمياء السعادة» يتصدر مبيعات مطبوعات مكتبة الإسكندرية بـ«القاهرة للكتاب»

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«كيمياء السعادة» يتصدر مبيعات مطبوعات مكتبة الإسكندرية بـ«القاهرة للكتاب» «كيمياء السعادة» يتصدر مبيعات مطبوعات مكتبة الإسكندرية بـ«القاهرة للكتاب»

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شهد جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 إقبالاً كثيفًا من الجمهور على مطبوعات المكتبة.

يشار إلى أن المكتبة تشارك في المعرض بجناح شرفي للعرض وآخر للبيع، قدمت خلالهم أكثر من 350 عنوانًا من أبرز وأحدث مطبوعاتها.

و تصدر مبيعات مكتبة الإسكندرية كتاب «كيمياء السعادة» و«خضير البورسعيدي» وكتيب «معجم المصطلحات الأثرية» وكتاب «تجديد الخطاب الديني» وكتاب «اللغة المصرية القديمة» و«اليونانيون وبناء الحديثة» و«الفراعنة المحاربون» وكتاب «أنطوان بارتيليمي كلوت بك».

كما حرص جمهور جناح مكتبة الإسكندرية على اقتناء دوريات المكتبة المختلفة، ومن أبرزها مجلة «ذاكرة مصر» التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وأيضا مجلة «ذاكرة العرب»، والتي تضم موضوعات مميزة ومتنوعة تسلط الضوء على تاريخ العرب وتراثهم المتنوع.

وحرصت مكتبة الإسكندرية على تقديم ما هو مميز هذا العام إلى جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث خصصت خصم خاص يتمثل في 20 بالمئة على كافة إصداراتها.

المصرى اليوم

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