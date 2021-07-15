وزير الرياضة يتابع معدل إنجاز إنشاءات مشروع «النادي» بشيراتون

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قام لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس،، بتفقد فرع نادي النادي بشيراتون؛ للتعرف على الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها استعداداً لافتتاح المشروع خلال الفترة المقبلة في إطار حرصه على المتابعة الدورية لمعدل الإنجاز المحقق على مستوي إنشاءات المشروع الجاري إقامته،

تابع الوزير الأعمال الجارية بحمام السباحة الأوليمبي، وصالات الأنشطة الرياضية، وملاعب كرة قدم، والملاعب متعددة الأغراض، والموقع العام لفرع نادي النادي، والمواقع المخصصة لإقامة محال تجارية بسور النادي.



شدد وزير الشباب والرياضة على الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمشروع فرع نادي النادي بشيراتون وفق التوقيتات المحددة على صعيد الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت القائمة، لافتاً إلى دور سلسلة مشروع نادى النادى الذي سيقدم خدمات عديدة في المجالات الرياضية والشبابية والثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تنوع الإنشاءات المتواجدة بمشروع نادي النادي والخدمات التي يقدمها لأعضائه الأمر الذي يجعله إضافة للصروح الرياضية المتميزة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.



رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، رئيس مجلس أمناء فرع نادي النادي بشيراتون، واللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي