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بالتفاصيل..سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة وبيراميدز

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بالتفاصيل..سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك وبيراميدز بالتفاصيل..سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة وبيراميدز

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نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، في الحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد الجناح الايمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، دخلوا في مفاوضات مع عمر كمال عبدالواحد، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة إنتقال لاعب.

وعقد معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا، جلسة مع عمر كمال عبدالواحد، ووالده في الأيام الماضية، حصل خلالها على توقيعه، لمدة 4 مواسام، مقابل حصول اللاعب على 4 ملايين جنيه في الموسم.

ورفض اللاعب صاحب الـ26 عامًا تجديد عقده مع النادي البورسعيدي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب ضعف المقابل المادي المعروض عليه والذي لم يتخطى الثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد.

يُذكر أن اسم عمر كمال عبدالواحد، ارتبط في الايام الماضسية بالإنتقال إلى أي من ناديي وبيراميدز، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع المصري هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا.

المصرى اليوم

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