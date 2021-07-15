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وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للدراجات لبحث استعدادات استضافة لبطولة العالم للدراجات

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وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للدراجات لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للدراجات وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للدراجات لبحث استعدادات استضافة لبطولة العالم للدراجات

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، وفد الاتحاد الدولي للدراجات برفقة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات.

تناول اللقاء الحديث حول استعدادات استضافة لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين المقرر لها سبتمبر المقبل، وكذا التعرف على انطباع وفد الاتحاد الدولي حول المضمار الدولي بهيئة استاد القاهرة المزمع له استضافة البطولة.


وأعرب وفد الاتحاد الدولي عن سعادتهم بما شهدوه من تجهيزات واستعدادات بالمضمار الدولي بإستاد القاهرة الدولي، ومطابقته للمعايير الفنية وفق المواصفات الدولية، معتبرين المضمار يمثل نقلة نوعية في استضافة مصر للعديد من بطولات دراجات المضمار مستقبلاً.

أكد الدكتور أشرف صبحي على اهتمام الدولة المصرية باستضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية الدولية ، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات وخبرات تنظيمية، وبدعم كامل من قبل القيادة السياسية المصرية.

ولفت الوزير إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات واللجنة المنظمة للبطولة لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة باستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والاستعداد الأمثل للبطولة لاستمرار نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول عدد من النقاط المتعلقة باستعدادت المضمار لاستضافة بطولة العالم للناشئين ، وكذا الخطوات الخاصة بإقامة اللاعبين المشاركين بالبطولة، والوفود المرافقة، والاستقبال الرسمي لهم، والإجراءات الاحترازية التي سيتم إتباعها خلال البطولة للوقاية من .

ضم وفد الاتحاد الدولي للدراجات كلاً من جيلس بروجي رئيس إدارة المضمار ودراجة الصالات بالاتحاد الدولي للدراجات، ومونيا تيران نائب رئيس إدارة المضمار بالاتحاد ومنسق البطولة، وأليك لينفارنو مدير البطولة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة حضر اللقاء الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير.

المصرى اليوم

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