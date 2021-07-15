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حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

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حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية بولاية نيوجيرسي الأمريكية حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

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بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة «زيم» الإسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة اليزابيث في ولاية نيوجيرسي الأميركية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملات ايقاف السفن الاسرائيلية ومنعها من التفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، وقام خلالها المتضامنون مع الشعب الفلسطيني من منع تفريغ حمولتها في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

وكانت سلطات مدينة سياتل بولاية واشنطن قد اعتقلت نحو 10 متظاهرين قبل ثلاثة أسابيع حاولوا منع تفريغ سفينة اسرائيلية تسلّلت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.

يشار إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد تجمعوا الشهر الماضي في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

المصرى اليوم

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