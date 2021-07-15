صحة غزة: 74 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالقطاع

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أعلنت صحة غزة صباح يوم الخميس، عن تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 682 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت (74) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، أنّه لم يسجل حالات وفاة بالفايروس لهذا اليوم في القطاع.

ونوهت، أنّ 76 حالة جديدة تعافت من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ:

إجمالي تراكمي للمصابين 115483 اصابة

إجمالي الحالات النشطة 1440 حالة

إجمالي المتعافين 112965 حالة

إجمالي الوفيات 1078 حالة وفاة

إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة.

إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.

والتطعيمات:

إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة.

إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 93673 شخص