أفلام رومانسية ومسرحيات كوميدية على «القنوات المتخصصة» بعيد الاضحي

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تستعد قنوات النيل المتخصصة للاحتفال بعيد الاضحي المبارك بمجموعة متميزة من الأفلام والسهرات خلال أيام العيد حيث تنقل قناة نايل لايف بث مباشر لوفقة عرفات بالاضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات منها افلام الرسالة وغبي منه فيه وتيمور وشفيقة وليلي بنت الأكابر وتجيبها كده تجيلها كده هي كده ومسرحيات غزل البنات وأنها حقا عائلة محترمة وموسيقي في الحي الشرقي وهالو شلبي ... اما قناة نايل سينما فتعرض افلام فيلم هندي وحالة حب والجزيرة وبنات العم والمصلحة وعسكر في المعسكر وحنفي الابهه ورد قلبي ولحن الخلود. وتعرض قناة نايل كوميدي مسرحيات شاهد ما شافش حاجه وشارع محمد على وريا وسكينة .وتستضيف قناة نايل دراما من خلال برنامج مساء الفن على مدار أيام العيد مجموعة من النجوم منهم طارق الدسوقي ومادلين طبر واحمد صيام ورانيا فتح الله والمؤلف احمد صبحي. وتعرض قناة ماسبيرو زمان افلام صباح الخير يا زوجتي العزيزه وعنبر وناصر 56 ... اما قناة العائلة فتعرض مسرحيات حزمني يا والهمجي والسكرتير الفني.. وتعرض قناة النيل الثقافية مسرحيات البكاشين والزلزال والدخان والدلوعه والسلطان الحائر وانا فين وانتي فين.