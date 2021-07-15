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مكة المكرمة.. 123 نقطة أمنية تتمركز فيها قوة المجاهدين ﻿

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مكة المكرمة.. 123 نقطة أمنية تتمركز فيها قوة المجاهدين ﻿ مكة المكرمة.. 123 نقطة أمنية تتمركز فيها قوة المجاهدين ﻿
تستخدم التقنية وتنتشر في الطرق البرية والترابية خارج النطاق العمراني

مكة المكرمة.. 123 نقطة أمنية تتمركز فيها قوة المجاهدين ﻿

أوضح المساعد للتطوير والتنظيم في الإدارة العامة للمجاهدين المقدم إبراهيم الطويرقي أن الإدارة العامة للمجاهدين أوكل إليها في كل عام حماية الإطار الخارجي لعاصمة المقدسة؛ وذلك لمنع محاولة تسلل المخالفين؛ حيث يتم أحكام السيطرة من خلال خمسة محاور رئيسية في الحسينية والبيضاء والقوبعية والتنعيم والبهيته، بالإضافة إلى 123 نقطة أمنية تتبع هذه المحاور الرئيسية.

وتابع: القوات تنتشر في الأودية والمنافذ الفرعية والطرق البرية؛ حيث تقوم دوريات المجاهدين في المسح الميداني وتمركز في المناطق الجبلية والكثبان الرملية خارج النطاق العمراني للعاصمة المقدسة.

‏وأردف: مشاركة الإدارة ضمن قوات أمن الحج في الطوق الأمني بمشاعر عرفات؛ وذلك لإحكام السيطرة ومنع تسلل المخالفين وحماية وتأمين مداخل ومخارج الأنفاق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وحماية المواقع الحيوية في المشاعر المقدسة، والانتشار الأمني في المناطق الجبلية والأودية المحيطة بالمشاعر.

وتابع: ‏الإدارة العامة للمجاهدين تساند الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة المياه والبيئة والزراعة في مداخل العاصمة المقدسة؛ لمنع أي محاولة لإدخال المواشي غير المصرح لها صحياً والإدارة العامة تستخدم التقنية في إحكام الضبط الأمني وضبط المخالفات آلياً، وإحالتها للجهات المعنية لاستكمال اللازم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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