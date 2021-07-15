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«يا ريت لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني».. محمد العدل يوجه رسالة نارية لحلا شيحة

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«يا ريت لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني».. محمد العدل يوجه رسالة نارية لحلا شيحة «يا ريت لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني».. محمد العدل يوجه رسالة نارية لحلا شيحة

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وجه المخرج محمد العدل، رسالة نارية إلى الفنانة حلال شيحة، منتقدًا تبرأها من مشاركتها في فيلم «مش أنا» وكليب «بحبك» مع تامر حسني.

وشارك «العدل» متابعيه عبر حسابه على «فيس بوك»، الخميس، قائلاً: «يا ريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا»، حسب قوله.

كانت الفنانة حلا شيحة، انتقدت الفنان تامر حسني، بعد طرح كليب يجمعها به من خلال فيلم «مش أنا» لما يحمله من مشاهد رومانسية، حيث قالت: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه ..واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي، إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا».

وتابعت :«أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

المصرى اليوم

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