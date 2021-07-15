بعد هجوم حلا شيحة على تامر حسني.. حوار قديم للفنان: «لا أتمنى أموت وأنا مُطرب»

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هاجمت الفنانة حلا شيحا زميلها بالوسط الفني، الفنان تامر حسني، بسبب مُشاركته بكليب غنائي يجمعهما من فيلمهما «مش أنا»، وهو ما أزعجها.

ولفتت «شيحة» إلى أنها طلبت من «حسني» أن يراعي موقفها الحالي والتزامها بارتداء الحجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وخلال كلماتها أشارت إلى برنامج للفنان ويتحدث عن أمنية له بـ«ألا يموت وهو مُغني».

ذلك الحوار التلفزيوني الذي حل فيه «حسني» منذ سنوات، مع الإعلامية إنجي على، وقال في الحلقة: «حاجه علطول شاغلة تفكيري ممكن أقولهالك ونعدي منها علطول ومانعلقش عليها خليكم حنينين عليّا شوية، لا أتمنى أموت وأنا مطرب».

وتابع: «مش عشان بعمل حاجه غلط لكن مش حاسس أن دي آخر الأحلام.. عايز أعمل حاجات أحسن من كده».

تلك الكلمات التي أشار إليها، تامر حسني لمحت لها «شيحا» خلال كلماتها، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، حيث قالت: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا اإه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحا: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح {إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليغ «حسني» وإخراج سارة وفيق.

والفيلم شاركت فيه «شيحا» قبل زواجها من الداعية «مسعود»، لذا بمجرد عُرضه بالسينمات، خرجت لتوضح أن الفيلم تم تصويره قبل زواجها و«تغيير حياتها»، وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «بحمد ربنا أني أخيرًا لقيت التوازن بين أني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي أتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي».