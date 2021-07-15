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مؤتمر صحفي لـ«موسيماني» و محمد الشناوي للحديث عن النهائى الأفريقي

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مؤتمر صحفي لـ«موسيماني» و محمد الشناوي للحديث عن النهائى الأفريقي مؤتمر صحفي لـ«موسيماني» و محمد الشناوي للحديث عن النهائى الأفريقي

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يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق محمد الشناوي غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».
ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .
ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

المصرى اليوم

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