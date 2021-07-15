شوقي السعيد: «القاضيه ممكن» أصعب يوم في حياتي .. وقطعت هدومي بسبب «أفشة»

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وصف شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق مباراة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي والتى توج به الأهلي بطلاً للقارة الأفريقية محققاً لقبه التاسع بأنه أصعب يوم في حياته .

وقال شوقي السعيد في تصريحات تليفزيونية: «قطعت هدومي بسبب هدف أفشه في الزمالك ومررت بحاله نفسية سيئة جداً«.

واكد شوقي السعيد أن هدف القاضية ممكن جاء بسبب خطا دفاعي من الزمالك .

واضاف شوقي السعيد: «الاهلي أتجامل في مباراة الترجي التونسي من الحكام ومن الاتحاد الافريقي أيضاً «.

وأتم: «الزمالك نادي القرن فى كرة اليد وهو نادي القرن في افريقيا في كره القدم«.