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حملات مكثفة لقطاع أمن المنافذ لاحكام السيطرة على جرائم التهريب

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حملات مكثفة لقطاع أمن المنافذ لاحكام السيطرة على جرائم التهريب حملات مكثفة لقطاع أمن المنافذ لاحكام السيطرة على جرائم التهريب

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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها
ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع مستحضرات تجميل وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار ضبط قضيتين وفي مجال الأمن العام ضبط 20 قضية.
وضبط 1380 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 189 حكم قضائي متنوع وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات ضبط 3 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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