تحرير 32 محضر مخالفة وضبط 2 طن لحوم وكبده فاسدة بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، الخميس، من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لعيد الأضحي المبارك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، شنت حملات تفتيشية ورقابية بالتنسيق مع أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، والجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والرقابة الصحية، وجهاز حماية المستهلك، لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة، وضبط طن و40 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و375 كجم كبده، و300 كجم دهون مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 283 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و84 كجم لحوم مصنعة وكبده، و200 كجم دهون و131 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.