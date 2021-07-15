انقطاع المياه عن «حدائق الأهرام والرماية والاستثماري وإسكان الشباب» للصيانة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه اليوم الخميس، عن مناطق (حدائق الأهرام، الرماية، الاستثماري، إسكان الشباب) نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط ١٠٠٠مم أمام بوابه ٣ حدائق الأهرام.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح، وتأسفت الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 6 من صباح غدا الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغيره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.