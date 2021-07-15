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لاعب المصري البوسعيدي : أبناء النادي ليس لهم دور

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لاعب المصري البوسعيدي : أبناء النادي ليس لهم دور لاعب المصري البوسعيدي : أبناء النادي ليس لهم دور

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قال مصطفى أبوالدهب نجم النادي المصري السابق أن أبناء النادي ليس لهم دوراً في النادي منذ اعتزالهم، وقال أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق: «النادي المصري لا يقف بجانب أبناءه ولا يمنحهم الفرصة لتدريب الفريق الأول أو العمل بقطاع الناشئين في الفريق، على عكس وقوف مجالس إدارات النادي بجانب مدربين آخرين ليسوا من أبناء النادي البورسعيدي مثل طارق العشري وغيرهم».

وتابع :«لا أُلقي بالإتهام على المجلس الحالي فقط برئاسة سمير حلبية، ولكن أتحدث بشكل عام على مختلف مجالس الإدارات التي تناوبت على رئاسة النادي» .

المصرى اليوم

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