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حسين لبيب : جمهور أكبر من جمهور الأهلي

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حسين لبيب : جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي حسين لبيب : جمهور أكبر من جمهور الأهلي

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قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي إن جماهير الزمالك هي المحرك الأساسي للكيان وهي صاحبة الفضل في شعبية وجماهيرية الأبيض.

وأكد رئيس لجنة الزمالك أن جماهير الزمالك هي الأكثر والأكبر من حيث الشعبية والجماهيرية في وأفريقيا والعرب وفي الخليج.

وقال بالحرف الواحد: «قسما عظما جمهور الزمالك أكبر جمهور في مصر وأفريقيا والخليج وأصحاب الشعبية الأكثر من أي نادٍ آخر».

تأتي تصريحات لبيب في إشارة منه لتفوق جماهير الزمالك على جماهير الأهلي من حيث الشعبية والجماهير وهي القضية المثارة دائما بين جمهور القطبين.

المصرى اليوم

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