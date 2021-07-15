الرئيس الإيطالي يمنح وسام «فارس» للباحث المصري فرنسيس أمين

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منح رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، مساء الأربعاء، وسام فارس- نجمة إيطاليا- للباحث والمرشد السياحي فرنسيس أمين لدوره الكبير في تدعيم العلاقات الايطالية المصرية على مدار العقود الماضية وسلم الوسام نيابة عن الرئيس الايطالي السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني في مقر السفارة الإيطالية بالقاهرة مساء الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وقال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني إن إيطاليا منحت الوسام للباحث فرنسيس أمين لاسهاماته الكبري في العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا إذ شارك على مدار عقود في العديد من الفعاليات الثقافية وبالتحديد في مدينة الأقصر حيث عمل في مهنة الارشاد السياحي متخصصا في اللغة الإيطالية وقام بتدريس اللغة الإيطالية في عدد من الجامعات بصعيد مصر منذ عقود، كما ساهم في تنظيم الأيام الإيطالية بمحافظة الأقصر بالاضافة إلى تنظيم عشرات المعارض الثقافية والقاء العديد من المحاضرات في مصر وإيطاليا.

وأضاف السفير في كلمته أن أمين يتولي أيضا مسؤولية تمثيل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر ويعد نموذجا كبيرا لدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا .

من جانبه، قال فرنسيس أمين إن العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا هي علاقات تمتد لما قبل عام 500 قبل الميلاد وقد سجلت زيارة الامبراطور هادريان لمدينة طيبة الغربية مع رجال الامبراطورية بداية لما يعرف بالسياحة الثقافية.

واضاف في كلمته أن تخصصه في مجال العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات كان من أولوياته لما يقرب من ثلاثين عاما وأنه كان له الفضل في اكتشاف ونشر العديد من المقالات والكتب وتنظيم المعارض عن الكثير من المصرييين والإيطاليين الذين لعبوا دوراً اساسيا في توطيد هذه العلاقة .

وتوجه أمين بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وسفير إيطاليا في مصر جامباولو كانتيني معتبرا أن تكريمه بمثابة دعوة لـلاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.

تكريم الباحث فرنسيس أمين

تكريم الباحث فرنسيس أمين

تكريم الباحث فرنسيس أمين