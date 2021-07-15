رئيس «النواب» يستقبل رئيس «الأمة الكويتي».. ويؤكد: نتطلع للتنسيق البرلماني في المحافل الدولية‏

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس، رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم .

ووصف «جبالى» الزيارة بالتاريخية، وانها ثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏

وقدم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الشكر ‏والتقدير لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم ‏التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.‏

وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏