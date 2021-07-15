رئيس «النواب» يستقبل رئيس «الأمة الكويتي».. ويؤكد: نتطلع للتنسيق البرلماني في المحافل الدولية‏

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الخميس، رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم .
ووصف «جبالى» الزيارة بالتاريخية، وانها ثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.
وقدم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.
وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على الصعيد البرلماني.