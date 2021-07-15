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«الموارد المائية والري»: جار تأهيل 23 ترعة بالحسينية بتكلفة 300 مليون جنيه

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«الموارد المائية والري»: جار تأهيل 23 ترعة بالحسينية بتكلفة 300 مليون جنيه «الموارد المائية والري»: جار تأهيل 23 ترعة بالحسينية بتكلفة 300 مليون جنيه

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قال المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إنه جار تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعة بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفة 300 مليون جنيه، لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي، وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفة مالية 570 مليون جنيه لخدمة زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشارة بطول 7.5 كم وبتكلفة 30 مليون جنية لخدمة زمام 4000 فدان، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بمسافه 750 متر، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 10 % وجاري مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم.


ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشارة بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

المصرى اليوم

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