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تحرير محاضر ضد جزارين بسبب الذبح خارج المجازر ببني سويف

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تحرير محاضر ضد جزارين بسبب الذبح خارج المجازر ببني سويف تحرير محاضر ضد جزارين بسبب الذبح خارج المجازر ببني سويف

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قال محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى إنه مع اقتراب عيد الأضحى تكثف إدارات الطب البيطري والتموين والصحة حملاتها المشتركة لضبط الأسواق والتحقق من صلاحية السلع الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأضاف «بكري» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم تحرير عدة محاضر تموينية خلال المرور على محال الجزارة وبدالين بدائرة المركز والتي تنوعت بين ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومن ناحية أخرى تابعت الوحدة المحلية والمجالس القروية سيارات مبادرة شباب الخير والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين في القرى الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى قامت بمتابعة رفع 65 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة وزاوية المصلوب وجزيرة المساعدة وتوريدها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبوراضي، إضافة إلى رفع 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبوصير الملق وقمن العروس وإنفسط، ومن جانبها تقوم المجالس القروية بصيانة الكهرباء وأعطال مياه الشرب والصرف الصحي وتجفيف المياه الجوفية وتغطية المصارف وتبطين الترع، فضلا عن متابعة فصل حد مساحة 10 أفدنة بعزبة أبوطالب من الثروة السمكية لصالح الوحدة المحلية لقرية إنفسط.

وأوضح أن كل من الوحدة المحلية لقرية إطواب والميمون تمكنتا من تنفيذ قرار الإزالة في المهد لعدة حالات بناء مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية بزمام قريتي إفوة والميمون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يتم مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

المصرى اليوم

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