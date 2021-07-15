«بنها» تُشارك في مسابقة الطالب المثالي بجامعة الفيوم (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد طلابي من جامعة بنها، الخميس، في فعاليات المسابقة القمية للطالب المثالي والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم في الفترة من 12 حتى 15 من شهر يوليو الجارى.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، إن المسابقة القمية للطالب المثالى بجامعة الفيوم شارك فيها 20 جامعة مصرية.

جامعة بنها تشارك فى المسابقة القمية للطالب المثالي بجامعة الفيوم

جامعة بنها تشارك فى المسابقة القمية للطالب المثالي بجامعة الفيوم