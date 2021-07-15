محافظ بني سويف يُسلّم مفروشات وأجهزة كهربائية لـ25 عروس من اليتيمات

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سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، مساعدات مادية مقدمة من جمعية الأورمان لعدد 25 فتاة من الفتيات الأيتام بقيمة إجمالية تزيد عن 187 ألف جنيه،للمساعدة في شراء مستلزمات الزواج من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج،بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن خطة الجمعية الخاصة بالنشاط الشهرى لزواج اليتيمات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة،وفي حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،والأستاذ إمام أحمدمدير مشروعات الجمعية ببني سويف،وعدد من أهالى وذوي المستفيدات.

وهنأ المحافظ الفتيات بمناسبة قرب الزفاف وبحلول عيد الأضحى المبارك،متمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة،حيث أعرب عن سعادته للمشاركة هذه الفعالية الطية التي تتزامن مع أيام مباركة،ومشيدا بجمعية الأورمان باعتبارها نموذجا رائداً في مجال العمل الأهلى والخيري بكافةمحافظات مصرفي العديد من المجالات الخدمىة والتنموىة،وبصماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.