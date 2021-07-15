«المحامين»: «عطية» وافق على توصيل المرافق لمقر نقابة بورسعيد الجديد

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الخميس، بصفوت عبدالحميد، نقيب المحامين الفرعي ببورسعيد.

وأوضحت النقابة في بيان، الخميس، أن النقيب وافق على الطلب المقدم من النقيب الفرعي، والخاص بتوصيل المرافق شاملة الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، لمقر النقابة الجديد، والانتهاء من كافة ما يحتاجه المبنى لافتتاحه رسميا في العيد القومي لبورسعيد يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأضافت النقابة أن نقيب المحامين كلف عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الأندية والمصايف، باتخاذ اللازم للانتهاء من النادي في أسرع وقت، وحضر اللقاء، محب مكاوي، وكيل مجلس النقابة، وعبدالحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، أعضاء مجلس النقابة.