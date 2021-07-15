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استمرار أزمة «الحركة الوطنية».. و«السيد»: سنخاطب «الشيوخ» بإسقاط عضوية «عزمي»

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استمرار أزمة «الحركة الوطنية».. و«السيد»: سنخاطب «الشيوخ» بإسقاط عضوية «عزمي» استمرار أزمة «الحركة الوطنية».. و«السيد»: سنخاطب «الشيوخ» بإسقاط عضوية «عزمي»

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قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية إنه سيرسل خطابا إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يخطره خلاله بإسقاط عضوية عضو مجلس الشيوخ محمد عزمي من حزب الحركة الوطنية، وأشار السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أنه وفقا للائحة الحزب ومجلسي النواب والشيوخ في حال فصل أي عضو بالحزب يجب إخطار لجنة شؤون الأحزاب، وحيث إن أحد المفصولين عضو بمجلس الشيوخ فلابد من إخطار المجلس بقرار فصله.

وأوضح السيد في تصريحات صحفية، الخميس، أن محمد عزمي وعضوين آخرين تم إسقاط عضويتهم لعدم التزامهم الحزبي، ومخالفة مبادئ الحزب، مضيفا أن الاتهامات التي يروجونها ضده بتمكين نجله من مناصب قيادية في الحزب غير صحيحة.

وأكد أن نجله لا يشغل أي مناصب قيادية داخل الحزب، وإنما مسؤول عن التدريب، ومستشار لبعض الأشياء الفنية التي لا يجيدها غيره بالحزب مثل الذكاء الاصطناعي والـit، مضيفا: «ابني موجود في الحزب قبل رئاستي للحزب».

المصرى اليوم

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