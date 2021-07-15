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تغيب 46 طالبًا عن امتحان مادة التفسير بأزهرية شمال سيناء

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تغيب 46 طالبًا عن امتحان مادة التفسير بأزهرية شمال سيناء تغيب 46 طالبًا عن امتحان مادة التفسير بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبو القاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، على انتظام امتحان مادة التفسير بالنسبة لطلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 87.3 %، حيث أدى الامتحان عدد 319 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 365 طالبا وطالبة، اذ بلغ عدد المتغيبين 46 طالبًا وطالبة.

المصرى اليوم

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