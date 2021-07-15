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99.3% نسبة حضور الطلاب لامتحان مادة الجغرافيا بشمال سيناء

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99.3% نسبة حضور الطلاب لامتحان مادة الجغرافيا بشمال سيناء 99.3% نسبة حضور الطلاب لامتحان مادة الجغرافيا بشمال سيناء

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف «رضوان» أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار «رضوان» إلى تغيب 4 طلاب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 594 طالبًا وطالبة،حضر منهم الامتحان 590 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.3%.

لفت رضوان إلى أداء عدد 3 طلاب من المكفوفين الامتحان بنسبة حضور بلغت 100%.

المصرى اليوم

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