الصحة الفلسطينية: 95 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى تسجيل (95) إصابة جديدة.

ولفتت إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لـ فيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي 560،195 بينهم 398،324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.