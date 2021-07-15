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شوقي السعيد : الأهلي كسب البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي ووكالة الأهرام

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شوقي السعيد : الأهلي كسب البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي ووكالة الأهرام شوقي السعيد : الأهلي كسب البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي ووكالة الأهرام

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قال شوقي السعيد لاعب نادي السابق ان الاهلي فريق عادي جدا واقل من العادي ومن السهل علي اي فريق أن يهزمه

وقال في تصريحات تليفزيونية أن معظم بطولات الأهلي في تاريخه بفضل لاعبي الاسماعيلي وبفضل مساعدة وكالة الاهرام

وراهن علي ان اي فريق في الدوري سيتوفر له نصف امكانيات الاهلي سيحقق كل البطولات

كان شوقي السعيد قد أدلي بتصريحات مفاجئة بانه لن يشجع النادي الاهلي مهما حدث سواء امام بطل جنوب افريقيا او اي فريق اخر

وقال شوفي السعيد لاعب نادي الزمالك السابق مفاجاة من العيار الثقيل باعلانه تشجيع فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في مباراة نهائي أفريقيا يوم السبت المقبل امام النادي الاهلي .

المصرى اليوم

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