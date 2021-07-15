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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
بعد 1621 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1621 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط 76 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 19 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار ، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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