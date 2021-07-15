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قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا

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يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971هـ.. وزارها الكثير من الرحالة والمؤرخين

قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا

سلكت قوافل حجاج بيت الله منذ أن فرض الله الحج على المسلمين، دروبًا وسبلاً عدة، ملبية وميممة وجهتها لبيت الله العتيق، وكباقي طرق الحج القديمة.

وقد سلك حجاج طريق الحج الشامي دربهم عبر مسار محدد، لتكون قلعة "ذات الحاج"، الواقعة بين مركز حالة عمار ومدينة تبوك، مستراحاً لهم، ونقطة التقاء القوافل، ومنها إلى المدينة ومكة ذهاباً وإياباً، وشهد الناس فيها منافع لهم في تجارتهم ونقل ثقافاتهم.

وتجسد قلعة "ذات الحاج" إرثًا حضاريًا وعمرانيًا، وأحد أبرز قلاع طريق ‫الحج الشامي القديم، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 971 هـ، وقد زارها الكثير من الرحالة والمؤرخين والمستشرقين، الذين أكدوا أنّ تسمية " ذات حاج " نسبة إلى نوع من النباتات التي كانت تنمو فيها، وكانت حينها قريةً عامرة في العصور السابقة، حيث تمر بها قوافل الحجاج للاستراحة والتزود بالمياه، وزادت أهميتها بوصول سكة حديد الحجاز لها في أوائل القرن الميلادي العشرين.

وتتكون "القلعة" من مبنى مستطيل الشكل، ويوجد في جدارها الغربي مدخل ينتهي إلى فنائها الداخلي، الذي يضم خمس غرف، وفي الخارج منها يوجد بركة ماء متصلة ببرك خاصة بسقيا العابرين، وساكني القلعة، حيث كانت وتيرة الحركة خلال القرون الماضية فيها عامرة.

ولم يقتصر استخدامها لغرض الحج بل يسلكها الركبان على مدار العام لبلوغ جهة ما، وتعبرها في قضاء حوائجها وشؤونها.

قلعة ذات الحاج بتبوك.. أول مستراحٍ لحجاج الطريق الشامي قديمًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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