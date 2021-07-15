أخبار عاجلة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة -
مشاهد أخرى من اشتباكات و"عرب خلدة" وعناصر حزب الله -
الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء -
هل تستجيب الجزائر لدعوة ملك المغرب فتح الحدود رغم أزمتي القبائل والبوليساريو؟ -
فيضانات عارمة في لاهور الباكستانية -
قتلى في إطلاق النار بمنطقة خلدة جنوب بيروت والجيش ينشر قوات معززة بدبابات - تغطية خاصة -
ولي عهد دبي يهرع لإنقاذ رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية من حادث مفاجئ -
رسالة قوية من أفشة بعد مرور عامين على انضمامه للأهلي -
ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول -
كوسوفو تكرم الابن الراحل للرئيس الأمريكي بايدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العدل الأوروبية" تقر بحظر الحجاب في أماكن العمل بظروف محددة

Print
"العدل الأوروبية" تقر بحظر الحجاب في أماكن العمل بظروف محددة "العدل الأوروبية" تقر بحظر الحجاب في أماكن العمل بظروف محددة
في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا

أقرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.

وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وذكرت المحكمة بحسب رويترز أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".

وأضافت المحكمة: "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وعند المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، يجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة".

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها

الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها

أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه

أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف