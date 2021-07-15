انطلاق مبادرة علاج مصابي الضمور العضلي بالتأمين الصحي ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يحيي أسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بعيادة السلام بالتأمين الصحي ببني سويف، مشيرا إلى أن هذه العيادة ضمن ٢٤ مركزا طبيا بالجمهورية تابعين لوزارة الصحة والسكان تخصصوا في استقبال المصابين بمرض الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني المصابين من الأطفال،في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق (رؤية مصر 2030).

وأكدت الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب ببني سويف بأن عيادة ضمور العضلات ستبدأ الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١٥ بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة شارع اسلام بجوار مرفق الإسعاف، الساعة العاشرة صباحا بتواجد كل من الدكتورة مني على، الدكتور محمد عادل، الدكتور احمد هاشم.

والأوراق المطلوبه داخل ملف (صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب +رسم عضل في حاله تواجدهم ).

وأكدت أنه سوف يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكيه والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة مشيرة إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

وأكد الدكتور محمد يحى مدير عام الفرع بإنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية؛ لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.