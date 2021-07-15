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بفائدة 3%.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للتمويل الصناعي على غرار «العقاري»

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بفائدة 3%.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للتمويل الصناعي على غرار «العقاري» بفائدة 3%.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للتمويل الصناعي على غرار «العقاري»

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قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بفائدة 3 %على غرار التمويل العقاري يشجع الشباب على الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوسع في إنشاء المصانع الصغيرة الخاصة بالشباب وصغارالمستثمرين والمصنعين.

وأضافت النائبة في بيان، الخميس، أن «مبادرة التمويل المقترحة تختلف عن مبادرة البنك المركزي من حيث الفائدة، حيث تبلغ فائدة الأخيرة 5% مشيرة إلى أن تطبيق هذه المبادرة سيعمل على دخول العديد من صغار المصنعين تحت عباءة الدولة والقضاء على مصانع «بير السلم».

وطالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار، مشددة على ضرورة خلق منظومة صناعية متكاملة في من خلال التنسيق بين مختلف وزراء .

يذكر أن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقترح إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3 %على غرار مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا أمس الثالثاء، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح ، مطالبا بضرورة دعم المصنعين من خالل تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على األنشطة التجارية والصناعية.

المصرى اليوم

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