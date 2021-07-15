محافظ بني سويف يطمأن من مسؤولى «التعليم» على امتحانات الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، الخميس، انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة ،حيث يؤدي، الخميس، طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا وعددهم 5207 طالباً وطالبة.

وأضافت «يوسف» في تقرير عرضته على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، أنه حضر الامتحان 5194 طالبًا، في حين تغيب 13 طالباً (بنسبة حضور 99.7%)، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار متابعة المحافظ لسير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات،حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات ،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.