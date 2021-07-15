لاعبو الأهلي يخضعون لجلسة تصوير استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين يستعدون لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، خضعوا لجلسة تصوير صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة البعثة في الدار البيضاء، بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وبالتنسيق مع بعثة الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً داخل البعثة التي تعيش حالة من التركيز؛ من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ إن فريق الأهلي يتدرب بقوة وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وأضاف: «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أنه فريق قوي، ويقدم كرة جماعية ولديه طموح هو الآخر؛ من أجل حصد اللقب للمرة الأولى».