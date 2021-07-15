محافظ القاهرة يُهدي فساتين زفاف وأجهزة كهربائية لـ25 عروس من اليتيمات (صور)

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قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس، بتسليم ٢٥ عروس من اليتيمات أجهزة كهربائية وفساتين زفاف في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني في مشاركة الأسر من أبناء محافظة القاهرة فرحة زواج بناتهن.

وهنأ المحافظ العرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة معبرًا عن سعادته مشاركتهم هذا اليوم، وذلك في إطار مبادرة رئس الجمهورية «حياة كريمة» لكافة المواطنين.

وأشاد بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق خطط التنمية وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى.