أخبار عاجلة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة -
مشاهد أخرى من اشتباكات و"عرب خلدة" وعناصر حزب الله -
الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء -
هل تستجيب الجزائر لدعوة ملك المغرب فتح الحدود رغم أزمتي القبائل والبوليساريو؟ -
فيضانات عارمة في لاهور الباكستانية -
قتلى في إطلاق النار بمنطقة خلدة جنوب بيروت والجيش ينشر قوات معززة بدبابات - تغطية خاصة -
ولي عهد دبي يهرع لإنقاذ رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية من حادث مفاجئ -
رسالة قوية من أفشة بعد مرور عامين على انضمامه للأهلي -
ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول -
كوسوفو تكرم الابن الراحل للرئيس الأمريكي بايدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يُهدي فساتين زفاف وأجهزة كهربائية لـ25 عروس من اليتيمات (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس، بتسليم ٢٥ عروس من اليتيمات أجهزة كهربائية وفساتين زفاف في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني في مشاركة الأسر من أبناء محافظة القاهرة فرحة زواج بناتهن.

وهنأ المحافظ العرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة معبرًا عن سعادته مشاركتهم هذا اليوم، وذلك في إطار مبادرة رئس الجمهورية «حياة كريمة» لكافة المواطنين.

وأشاد بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق خطط التنمية وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسالة قوية من أفشة بعد مرور عامين على انضمامه للأهلي

رسالة قوية من أفشة بعد مرور عامين على انضمامه للأهلي

ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول

ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول

كوسوفو تكرم الابن الراحل للرئيس الأمريكي بايدن

كوسوفو تكرم الابن الراحل للرئيس الأمريكي بايدن

رمضان صبحي في الزمالك.. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض.. فيديو

رمضان صبحي في الزمالك.. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض.. فيديو