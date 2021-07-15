أبرزهم مبابي .. 5 نجوم قد يتعاقد معهم ريال مدريد هذا الصيف

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يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا ستكون الأهم بالنسبة لجماهير ريال مدريد الإسباني في السنوات الأخيرة. مع عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق من الناحية الفنية، يمكننا أن نرى الكثير من التغييرات يتم تنفيذها على مدار الشهر المُقبل.

يحتاج ريال مدريد إلى إصلاح فريقه قبل الموسم الجديد، وقد يكون موسم اختبار لريال مدريد بعد رحيل سيرجيو راموس. بالإضافة إلى كونه مدافعًا عالميًا، كان راموس أيضًا قائد الفريق وسيكون من الصعب استبداله. علاوة على ذلك، هناك العديد من اللاعبين ذوي الأداء الضعيف واثنين من اللاعبين الآخرين الذين يرغبون في مغادرة النادي.

هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الفريق بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات. دون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين قد يتعاقد معهم ريال مدريد هذا الصيف.

5- تانجوي ندومبيلي (توتنهام هوتسبر)

يسير لوكا مودريتش في وضع خطوات النهاية لمسيرته الحافلة. لا يزال النجم الدولي الكرواتي البالغ من العمر 35 عامًا قويًا، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن يبدأ عمره في اللحاق به. توني كروس لم يصبح أصغر سناً وقد حان الوقت لريال مدريد للحصول على بدائل جيدة لهم.

برز تانجوي ندومبيلي البالغ من العمر 24 عامًا كهدف للوس بلانكوس. وفقًا للصحافة الإسبانية، فإن كارلو انشيلوتي حريص على التعاقد مع ندومبيلي. بعد معاناة في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم اللاعب الفرنسي مستويات جيدة في موسم 2020-21 وكان أحد أفضل لاعبي توتنهام.

في موسم 2020-21، خاض ندومبيلي 46 مباراة مع توتنهام هوتسبير، وسجل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

كان أنشيلوتي معجبًا بندومبيلي منذ أن كان مديرًا لإيفرتون. إنه يريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لأنه قد يكون متاحًا مقابل أقل بكثير من الهدف الآخر للنادي وهو النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي.



4- لويس ألبيرتو (لاتسيو)

في ظل حالة الغموض التي تُحيط بثنائي ريال مدريد داني سيبايوس وإيسكو، يحتاج ريال مدريد إلى جلب لاعبي خط وسط جيدين للحفاظ على عمق تشكيلتهم. لاعب خط وسط لاتسيو لويس ألبرتو هو لاعب آخر مرتبط بريال مدريد.

أعاد ألبرتو إحياء مسيرته منذ انتقاله إلى لاتسيو من صفوف ليفربول في عام 2016. لقد كان أحد أكثر اللاعبين ثباتًا على مدار المواسم الخمسة الماضية، حيث سجل 35 هدفًا وقدم 48 تمريرة حاسمة في 175 مباراة.

وبحسب ما ورد يريد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الانتقال إلى نادٍ أكبر ويراقبه ريال مدريد. تزعم المجلة الإسبانية "الجول ديجتال" أن أتلتيكو مدريد سينافس ريال مدريد على توقيع اللاعب الإسباني.

3- ويسلي فوفانا (ليستر سيتي)

تعاقد ريال مدريد مع ديفيد ألابا في صفقة انتقال مجانية. يبقى أن نرى أين سيتم استغلاله لأنه جيد بنفس القدر في مركز الظهير الأيسر وفي قلب الدفاع. رحل سيرجيو راموس عن ريال مدريد ويبحث رافائيل فاران أيضًا عن تحدٍ جديد في مكان آخر.

يجب أن يتعاقد ريال مدريد بشكل مثالي مع قلب دفاع عالي الجودة هذا الصيف ليحل محل رجاله الأساسيين في الدفاع. وفقًا للتقارير، يهتم ريال مدريد بضم قلب دفاع ليستر سيتي الشاب ويسلي فوفانا. انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى مدينة ليستر سيتي في صيف عام 2020. وسرعان ما أثبت نفسه وأظهر نضجًا يتجاوز عمره وهو ينظم خط الدفاع بثقة.

ساعد ليستر سيتي في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ولعب دورًا رئيسيًا في حصول الفريق المُلقب بـ "الثعالب" على المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. فوفانا هو لاعب آخر لفت انتباه أنشيلوتي خلال فترة الأخير كمدرب لإيفرتون. ولكن نظرًا لأنه تعادل مع ليستر سيتي حتى عام 2025، فلن يأتي بثمن بخس.

2- بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)

من المتوقع أن يعود ريال مدريد بلاعبه السابق بابلو سارابيا هذا الصيف. ارتقى جناح باريس سان جيرمان إلى صفوف أكاديمية ريال مدريد. لقد فشل في اقتحام نفسه ضمن تشكيلة الفريق الأول في ريال مدريد وأثبت نفسه كجناح خلال فترات مع خيتافي وإشبيلية.

انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019. ومع ذلك، اضطر سارابيا للعب دور البديل لأمثال نيمار جونيور وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان. قدم سارابيا للتو أداءً رائعًا لإسبانيا في مُنافسات يورو 2020 وأصبح لاعباً أساسياً في المنتخب الإسباني.

مجموعة الأجنحة الحالية لريال مدريد غير جيدة إلى حد كبير. كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وماركو أسينسيو وحتى إيدن هازارد فشلوا في التأثير بشكل دائم. قد يثبت سرابيا أنه يمكن الاعتماد عليه في الجناح ولن يكلفهم الكثير، على عكس اللاعب التالي في القائمة.

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

كيليان مبابي هو هدف ريال مدريد الأهم في الانتقالات هذا الصيف. وقد أثبت توقيعهم الأخير، إيدين هازارد، أنه فاشل. لكن مبابي سيعطيهم الإضافة المُنتظرة.

ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل لكن أثرياء العاصمة الباريسية يبذل قصارى جهده لإقناع نجم الديوك الفرنسية تمديد عقده.

سيكون مبابي بلا شك صفقة رائعة لريال مدريد. إذا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، فسيضطرون إلى بيعه هذا الصيف وإلا سيواجهون خطر خسارته في صفقة انتقال مجانية العام المقبل.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد خاض رحلة منسية إلى حد ما مع فرنسا في يورو 2020. لكنه قدم موسمًا رائعًا 2020-21 مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 42 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 47 مباراة في جميع المسابقات.